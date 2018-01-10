10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
12°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.845 -1.02 EURO 4,5570 1.25
USD 3,7960 0.71 ALTIN 161,180 1.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sofya Havaaalanı'nda bomba paniği!

10 Ocak 2018 Çarşamba - 16:01 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 16:34

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan havaalanında iki terminal bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.


Sofya Havalimanı’ndaki iki terminal, bomba alarmı üzerine boşaltıldı.
 
Bulgaristan resmi televizyonu BNT, polis ekipleri ve köpeklerinin terminalde arama yaptığını duyurdu.

ETİKETLER

bulgaristan bomba havaalanı alarm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.