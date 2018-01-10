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Sofya Havaaalanı'nda bomba paniği!
10 Ocak 2018 Çarşamba - 16:01
| Son Güncelleme : 10 01 2018 - 16:34
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan havaalanında iki terminal bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
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Sofya Havalimanı’ndaki iki terminal, bomba alarmı üzerine boşaltıldı.
Bulgaristan resmi televizyonu BNT, polis ekipleri ve köpeklerinin terminalde arama yaptığını duyurdu.
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