Sofu Altınbaş kimdir, nereli?

İstanbul'da, polis ekipleri tarafından gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altıbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. 21 milyonluk vergi kaybı olduğu belirlendi. Peki, Sofu Altınbaş kimdir?

İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde yapılan operasyonla, kullanılmayan gemiler üzerinden akaryakıt alarak devleti 21 milyon lira zarara uğratan şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş da göz altına alındı. 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda aralarında ünlü iş adamları Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş'ın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

SOFU ALTINBAŞ KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep Araban’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Sofu Aslan bir iş insanıdır. Babası Mehmet Altınbaş, 1970'li yıllarda Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde altın ticaretine başlaması sonucu iş hayatına atılmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta oğullarıyla birlikte bankacılık, sigorta ve akaryakıt sektörlerinde faaliyete başlayan Mehmet Altınbaş, daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta doğan markaları Türkiye'ye taşıdı. Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding bünyesinde bulunan, ALPET Türkiye, Alpet Kuzey Kıbrıs, Atak Madeni Yağ, Akdeniz Akaryakıt, Transal Denizcilik ve Galata Denizcilik 'in bulunduğu enerji ve lojistik grubunu yönetiyor.

Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında kızı ile birlikte aynı gün mezun olan Sofu Altınbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığında, 2016 yılında ASV Holding kurulmuştur.

ASV Holding ortaklık çatısı altında, Sümer Factoring A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. , Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. , Altın Ziynet Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. , DİA Finans Danışmanlık Ltd. Şti. olmak üzere, finans, gayrimenkul geliştirme, konut imalatı ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer almaktadır.