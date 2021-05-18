Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin nereli? Sofi Nurettin öldü mü? İşte MSB'nin görüntüleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada MİT operasyonuyla PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum' diye verdiği PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in etkisi hale getirildiğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı da, PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı. Peki, Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin nereli? Sofi Nurettin öldü mü? İşte Sofi Nurettin operasyonu gürüntüleri!

SOFİ NURETTİN KİMDİR?

PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi son yılların en kritik operasyonlarından biri kabul ediliyor.

Sofi Muhammed kod adlı terörist, 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisiydi.

İlk etapta çok bilinmedik bir isim gibi dursa da aslında sahayı yakından takip edenler Sofi Nurettin’in sadece örgüt için değil bölgedeki terör denkleminde de ne denli önemli olduğunu biliyordu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abd ullah Ağar, Sofi Nurettin’in ne denli önemli olduğuna dair çerçeve çizerken “Terör örgütünde üst düzey bir ismin getirileceği tüm görevlerde bulunmuş bir isimdi” bilgisini paylaşıyor.

1990’da örgüte katılan terörist Nurettin, 1995’te Van -Başkale sorumlusu oldu. Ardından Hakkari -Yüksekova ve Şırnak kendisine bağlandı. 2007-2009 arasında Diyarbakır sorumluluğu, 2009 sonunda örgütün askeri kanadı HPG’nin 1 numaralı koltuğu gibi sorumluluklar aldı. 2015-2020 arasında ise PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sofi Nurettin öldürülmesini “Bence bugüne kadar ele geçirilmiş en değerli terör putu” olarak değerlendiriyor. Ağar, "PKK denince akla Murat Karayılan Cemil Bayık , Duran Kalkan gibi isimlerin geldiğini belirtiyoruz. Ancak Ağar’a göre Sofi Nurettin bu isimlerden bile daha önemli." dedi.

Sofi Nurettin’i ‘Suriye’de PKK’yı dizayn eden adam’ olarak niteleyen Ağar’a göre Suriye gibi oldukça kritik bir noktada 5 yıl boyunca sorumlu pozisyonda bulunması onu sadece örgüt içinde değil diğer ülkelerle ilişkide de önemli bir noktaya taşıyor.

Türkiye’nin bu hamleyle ABD’nin bölgedeki tiyatrosunu çökerttiğini anlatan Ağar, bu tezini şöyle şekillendiriyor:

“Bugüne kadar ABD ne diyordu? ‘PKK benim için de bir terör örgütü ama YPG-SDG-PYD değil’ yaklaşımını savunuyordu. YPG-SDG-PYD güçlerini ‘özgürlük savaşçısı’ olarak niteliyordu.

Sofi Nurettin, ABD’nin ‘terör örgütü değil’ dediği PYD-YPG’nın Suriye sorumlusu idi. Ama Türkiye bu operasyonu Irak’ta yaptı. Yani PKK’nın tamamen egemen olduğu alanda. Hatta operasyon yapıldığı sırada terörist Sofi Nurettin, PKK'nın bölgedeki en önemli yöneticisi pozisyonundaydı. Gara ve çevresindeki tüm alanlar ona bağlıydı.

ABD’nin PKK’dan farklı tuttuğu bir yapının 1 numaralı adamını, PKK’nın alanında, PKK kadrolarının yöneticisi iken etkisiz hale getirdik. Bu çok kritik bir hamle. ABD’nin bölgedeki tiyatrosunu alaşağı edecek bir adım.”

Sofi Nurettin’in gelecek dönemlerde terör örgütünün başına geçebilecek isimlerden biri olduğunun altını çizen Ağar, bu nedenle operasyonun PKK kadrolarından saklanmak istediğini anlattı.

1?? Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Qwsacymbdi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2021