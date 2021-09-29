29 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.59 EURO 10,3290 -0.46
USD 8,8730 0.03 ALTIN 495,370 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan: Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 8:04 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:05

Dünyanın beklediği tarihi zirve Soçi'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı.' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile  savunma sanayinde iş birliğine ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da  malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten  gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil."  dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet  Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.  Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2  saat 45 dakika sürdü.
 
 
 
Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha  önce planladıkları yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile  getirdi.
 
Kovid-19'un birçok dostu birbirinden ayırdığını belirten Erdoğan, tüm  tedbirleri almalarına rağmen mücadelenin çok zor şartlarda devam ettiğini ifade  etti.
 
Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadelede verdiği destekten dolayı  Putin'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, yangın söndürme çalışmaları sırasında  hayatını kaybeden Rus pilotlar için başsağlığı diledi. Erdoğan, "Gerçekten  dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor." dedi.
 
 
Siyasi, askeri, ekonomik ve ticari alanlarda Türkiye-Rusya  ilişkilerinin çok farklı şekilde kendini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan,  "Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da şu an gayet iyi bir durumda.  Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş  olduğunuz destek sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum. Rus dostlarımızın  Türkiye'yi tercih edişlerinden dolayı da minnettarız." diye konuştu.
 
 
Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatının sürdüğünü ve belirlenen zamanda  da biteceğini dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci  ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin  insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen  tamamına yakını da Rusya'da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin  pekişmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir diğer konu da tabii özellikle bizim  savunma sanayinde beraber attığımız adımlar. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda  fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da malum zevat hep bize bazı  konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü  attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum yani  bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam  etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar  da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine  bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Erdoğan ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti.
 
 
PUTİN: İŞ BİRLİĞİMİZ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR  
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Libya  konuları dahil, Türkiye ile uluslararası arenada iş birliğinin başarıyla  sürdüğünü söyledi. 
 
Putin, Soçi'de Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında konuştu.
 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Erdoğan ile 1,5  yıldır yüz yüze görüşemediklerini belirten Putin, buna rağmen sürekli temas  halinde olduklarını hatırlattı. Putin, "İkili ilişkilerimizin yoğun ve olumlu  şekilde gelişmesinden gayet memnunum. Bütün istikametlerde ilgili kurum ve  kuruluşlarımız sürekli temas halindeler." ifadelerini kullandı.
 
 
Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminde geçen yıl yüzde 20  gibi önemli düşüş kaydedildiğini ifade eden Putin, bu senenin ilk 8 ayında ikili  ticaret hacminin yüzde 55 arttığını dile getirdi. Putin, “İkili ticaret hacmimiz  bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde  kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, yüzde 30'dan fazla bir önemli bir  artış da sağladık." dedi.
 
Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin Putin, "Görüşmelerimiz her zaman  sorunsuz geçmiyor ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." diye  konuştu.
 
 
Türkiye ile Rusya arasındaki karşılıklı yatırımların artarak devam  ettiğine dikkati çeken Putin, "İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında  yaklaşık yüzde 50 arttı. Karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ediyor.  Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları  6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam  etmektedir." dedi.
 
 
Türkiye'ye, oradan da güney Avrupa ülkelerine yönelik TürkAkım doğal  gaz boru hattının sorunsuz çalıştığını anlatan Putin, bu büyük ve önemli projeye,  hem Türk halkı hem de Rusya'nın çıkarlarına uygun şekilde verdiği  katkılardan  dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
 
Son günlerde Avrupa doğal gaz piyasasında istikrarsızlıklar yaşanmakta  iken Türkiye'nin kendini güvende hissettiğini söyleyen Putin, Akkuyu Nükleer Güç  Santrali'nin inşaatının programa uygun şekilde devam ettiğini dile getirdi.
 
 
Rusya ile Türkiye'nin uluslararası iş birliğinin devam ettiğini  aktaran Putin, "(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir  şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı  kastediyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda Rus-Türk ateşkesi  kontrol merkezi aktif bir şekilde çalışıyor. Bu iş birliğimiz hem ateşkesin  sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına  yönelik önemli bir unsurdur." ifadelerini kullandı.
 
Putin, Erdoğan ile görüşecek başka pek çok konu olduğunu da ifade  etti.
 
 
Rusya Devlet Başkanı Putin, salgının dünyada turizm sektörüne ciddi  zarar verdiğini anlatarak, 2019'da 6,8 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret  ettiğini, 2020'de ise bu rakamın sadece 1,5 milyon olduğunu bildirdi.
 
 
Putin, "Şimdi durum yavaş yavaş normale dönüyor. Bu yılın ilk 9 ayı  içerisinde 2,5 milyon Rus turist Türkiye'ye gitti. Bu elbette koronavirüs ile  mücadelemizde iş birliğimize de bağlı. Bu istikametteki çalışmalar olumlu ve iyi  tempoda gelişiyor. Bu çalışmalar hem genel olarak ekonomimiz hem de turizm  sektörümüzün yeniden sağlığa kavuşmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
 
GÖRÜŞME SONA ERDİ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. 
 
Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 2  saat 45 dakika sürdü.
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'DAN AYRILDI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.

ETİKETLER

Soçi erdoğan putin erdoğan putin zirvesi Rusya Soçi'de tarihi zirve Erdoğan ve Putin tarihi zirvede buluşuyor
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.