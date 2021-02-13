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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 0:38 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 0:38

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (70) ve  Neziha Demirdöğen (70) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık, itfaiye  ve jandarma ekiplerine bildirdi.
 
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kilitli kapının kırılmasının  ardından   girdikleri evde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan  karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
 
Demirdöğen çiftinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin  ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kahramanmaraş karbonmonoksit soba
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