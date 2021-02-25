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Snoop Dogg'tan Türk hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!
Ünlü rapçi Snoop Dogg, Instagram hesabının hikayeler bölümünde bir kullanıcının yaptığı Yıldız Tilbe'li kolajı paylaştı. Snoop Dogg'un bu paylaşımı Türk hayranlarını heyecanlandırdı.
Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, Yıldız Tilbe ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, Yıldız Tilbe ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.