SMA hastası İnci bebek destek bekliyor!

İstanbul’da 2 ay önce dünyaya gelen İnci Melek Adıgüzel’e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Baba Cengiz Adıgüzel, İnci’nin ilacı almadan grip dahi olmaması gerektiğini söyleyerek, “Mikrop kapmaması lazım grip bile olmaması lazım” dedi.Yardım kampanyası için valiliğe başvurduklarını söyleyen baba Cengiz Adıgüzel, “Benim kızım bu ilacı ne kadar erken alırsa o kadar iyi olur. Bu süre bizim için çok uzun bir süre. Benim kızım erken tanı konuldu. Bu ilacı alırsa hayatı boyunca bu hastalığı hiç hatırlamayacak. 21 kiloya kadar bu ilacı almak zorunda. Mikrop kapmaması lazım grip bile olmaması lazım ” dedi. Baba Adıgüzel, herkese “İnci’mize nefes olun” diye seslendi.