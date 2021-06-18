Slavko Vincic kimdir? İsviçre – Türkiye maçının hakemi Slavko Vincic kaç yaşında, nereli?

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu 3'üncü maçının hakemi belli oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.

Slavko Vincic kimdir?

25 Kasım 1979 yılında doğan Slavko Vincic Sloven profesyonel futbol hakemidir.

2010'dan beri FIFA'da tam uluslararası forma giyiyor. Vincic, Damir Skomina takımında ek asistan olarak UEFA Euro 2012'ye gitti.