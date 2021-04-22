Skolyoz rehabilitasyonu hakkında merak edilenler

Skolyoz, omurgada S veya C şeklinde bir eğri ile karakterizedir. Genellikle çocuklukta görülmekle birlikte yetişkinlikte de ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde skolyoz, genetik, düzensiz pelvik pozisyon, geçmiş omurga veya eklem ameliyatları, diz veya ayak çarpıklıkları ve hatta kafa yaralanmaları gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Bazı eğrilikler diğerlerinden daha serttir. Orta ila şiddetli vakalarda, skolyoz, korse ve / veya ameliyatla düzeltilebilir. Skolyozdan şüpheleniyorsanız, uygun bir tedavi planı için doktorunuza danışmalısınız.

Tipik bir omurga ile skolyozlu bir omurga arasındaki fark, eskisinin bir yandan diğer yana hareket edebilmesidir. Örneğin, yürüdüğünüzde, omurganız bükülür ve sola ve sağa döner, sonuçta merkeze geri döner. Skolyozlu kişiler, omurgalarının eğriliği nedeniyle tek yöne hareket etmekte zorlanırlar.

Skolyozun nedeni genellikle belirlenemez. Doktorların tanımlayabileceği yaygın nedenler şunları içerir: Serebral palsi, hareketi, öğrenmeyi, işitmeyi, görmeyi ve düşünmeyi etkileyen bir grup sinir sistemi bozukluğu, kas distrofisi, kas zayıflığına neden olan bir grup genetik bozukluk, spina bifida gibi bir bebeğin omurga kemiklerini etkileyen doğum kusurları, omurga yaralanmaları veya enfeksiyonlarıdır. Ailesinde skolyoz öyküsü olan kişilerin durumu geliştirme olasılığı daha yüksektir. Skolyozun nedeni genellikle belirlenemez. Doktorların tanımlayabileceği yaygın nedenler şunları içerir: Serebral palsi, hareketi, öğrenmeyi, işitmeyi, görmeyi ve düşünmeyi etkileyen bir grup sinir sistemi bozukluğu, kas distrofisi, kas zayıflığına neden olan bir grup genetik bozukluk, spina bifida gibi bir bebeğin omurga kemiklerini etkileyen doğum kusurları, omurga yaralanmaları veya enfeksiyonlarıdır. Ailesinde skolyoz öyküsü olan kişilerin durumu geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Skolyoz için tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi çok sayıda faktöre bağlıdır, omurga eğriliğinin derecesi önemli bir faktördür. Ayrıca yaş, eğriliğin miktarı ve türü, ilerlemeye devam edip etmediği, skolyozun tipi de dikkate alınır. Kişinin ihtiyacına göre cerrahi yöntemler ile fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Eğriliğin kendisinin düzeltilmesine yardımcı olmamakla birlikte, belirli tedaviler skolyoz ağrısını yönetmeye yardımcı olabilir.

Skolyoz ağrısı semptomları için egzersiz ve esneme, altta yatan sorunu çözemez ancak genel sağlık için önemlidir ve esnek olmanıza yardımcı olabilir. Fizik tedavi uzmanından, kaslarınızı güçlü ve destekleyici tutmaya yardımcı olacak egzersiz ve esneme desteği alabilirsiniz.