Skolyoz hastası Yağmur Ela, erken ameliyatla sağlığına kavuştu

Sivas'ta doğuştan omurgasında eğrilik bulunan skolyoz hastası Yağmur Ela Kudret bir süre sonra solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Yağmur Ela'nın ailesi çocuklarının sağlığına kavuşması için çeşitli hastanelerde muayene ettirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine gelen Yağmur Ela'ya, yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ameliyat edilmeye karar verildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Özüm, tarafından ameliyata alınan Yağmur Ela, omurgasındaki açısal bozukluk düzeltilerek sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof.Dr. Ünal Özüm, "Çocuğumuzun omurgasında ciddi eğrilik, halk arasında kamburluk ya da omurgada eğrilik diye tanımlanan hastalığı var. Bu hastalıkta aslında ameliyatları 13-14 yaşında yapmak lazım; ama omurgası çok eğri olduğu için çocuğun nefes almasında ciddi sıkıntı vardı. Akciğerde sönme, oturma pozisyonunda çok fazla bozukluk olduğundan erken ameliyat olmasına karar verdik. Çocuğumuzu ameliyata alarak omurgasındaki açısal bozukluğu düzelttik. Şu anda durumu iyi ve sağlığına kavuştu" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR SAĞ SALİM KUCAĞIMIZA ALDIK'

Yağmur Ela'nın annesi Kudret Güleç, çocuğunun doğuştan skolyoz hastası olduğunu belirterek son aylarda nefes darlığı da başladığını söyledi. Yağmur Ela'nın her geçen gün sıkıntılarının arttığını buna da çare için Türkiye'nin pek çok yerinde tedavi imkânı aradıklarını belirterek, "Gittiğimiz hastanelerde yaşı küçük olduğu için 'yapamayız, edemeyiz' dediler. Ameliyat masasında kalır diyenler oldu. En son da sol tarafında kemik oluştu. Sol tarafındaki kemik, akciğere baskı yaptığı ve akciğeri parçalayıp ölüm riski olduğu söylenildi. MR çektirdik ve buraya geldik. Bir de Ünal hocamıza danışalım istedik. İşinde bir numaralı doktor olduğu için ve güvencemiz de kendisine sonsuz olması itibariyle başvuru yaptığımızda bizden ve MR, röntgenler ve tomografiler istendi. Ameliyatına karar verildi. Çok şükür sağ salim kucağımıza aldık" diye konuştu.