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Skolyoz hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

AA |  09 Kasım 2021 Salı - 15:52 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 15:52

Samsun'da omurgasındaki eğrilik nedeniyle yürüyemeyen ve nefes almakta zorluk çeken skolyoz hastası 14 yaşındaki Şura Küçük, ameliyatla sağlığına kavuştu.


Aynı zamanda orofasiyal dijital sendromlu olan Şura Küçük,  omurgasındaki eğrilik 50 dereceyi bulunca yürüye ve nefes alma güçlüğü yaşamaya  başladı. Bunun üzerine Küçük'ün ailesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine  başvurdu.
 
Şura Küçük, ameliyatla omurgasındaki eğrilik giderilerek yeniden  yürümeye başladı. Küçük'ün tedavisini yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Öğretim  Üyesi Ömer Bozduman, AA muhabirine, hastanın geçmişte korse kullandığını söyledi.
 
Omurgasındaki eğrilikte korseye rağmen düzelme olmadığını vurgulayan  Bozduman, "Eğriliğinde artma, gövde dengesinde bozulma ve sırt ağrıları ile  solunum güçlüğü ortaya çıkınca ameliyat kararı aldık. Özellikle gövde balansında  bozulma ortaya çıkmıştı. Bu da ilerliyordu. Bunun normale dönmesi ve akciğer  ağrılarını geçirmek için ameliyat ettik. Hastamızı yaklaşık 3,5 saat süren  ameliyat sonucu başarıyla tedavi ettik. 5 gündür hastamızı takip ediyorduk, artık  taburcu edebilir duruma geldi. Ameliyatla derecelerini sıfır noktasına getirdik.  Hastamız artık yürüyor ve mutlu. Akciğer kapasitesi de arttı." ifadelerini  kullandı.
 
Bozduman, bu tür ameliyatların çok sık yapılmadığına dikkati çekerek,  "Hastanemizde bunu ilk kez gerçekleştirdik. Bunu artık bu hastanede kalıcı olarak  yapmayı planlıyoruz. İnşallah halkımıza bu ameliyat ve tedaviyi devletimizin  imkanlarıyla ücretsiz şekilde vermeye devam edeceğiz." dedi.
 
Anne Canan Küçük de hastaneden çok mutlu ayrıldıklarını dile  getirerek, "Kızım, omurgasındaki eğrilik nedeniyle çok zorluk yaşadı. Omurga  eğriliğinden dolayı ne kadar korse kullandıysak da sonuç alamadık. Doktorumuz da  bunun düzelmeyeceğini söylemişti. Kızım nefes almakta zorluk çekiyordu,  hareketlerinde çok zorluk vardık, eğilmişti, kamburluk vardı. Şimdi kızım dimdik.  Benim boyuma yaklaştı, çok mutluyum." diye konuştu.
 

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