Skoda yeni Octavia'dan yılda 20 bin satacak!

Skoda'nın Octavia modeli 23 yılda Türkiye'de yaklaşık 76 bin adet satmış durumda. Aracın tanıtımında konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar yeni Octavia'nın tasarım, donanım ve estetik özellikleriyle filo aracı olmanın dışında bireysel müşterilerin ve ailelerin de ihtiyacını karşılayacak iddialı bir otomobil olarak karşımıza çıktığını söyledi. 2021'de modelden 20 bin adet satış hedeflediklerini kaydeden Başar şunları kaydetti:

"Octavia'da yaklaşık 1 yıldır eski seride üretim yoktu ve bir süredir bu önemli segmentte müşterilerimize yanıt veremiyorduk. Ancak şimdi yılsonunda verdiğimiz sözü yerine getirerek aracı pazara sunuyoruz. Yeni Octavia’yı çok özel fiyatlarla pazara sunuyoruz. 2021 yılında Ocak ayında müşterilerimiz bu fiyatlarla ulaşamayacaklar. O yüzden bu fiyatlardan aracı almak bir avantaj. Biz bu aracı yılsonunda getirmenin risk değil, müşterilere karşı bir sorumluluk olarak görmekteyiz.





Daha büyük ve dikkat çekici



Octavia'nın profilinde her zaman olduğu gibi önden arkaya kesintisiz olarak devam eden Tornado çizgisi yer alıyor ve araca daha dinamik bir görünüm sağlıyor. Otomobl,dinamik görünmesinin yanı sıra sadece 0,24 sürtünme katsayısıyla da aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor. Önceki nesile göre 19 mm uzayan araç 4,689 mm uzunluğa ve 15 mm artışla 1,829 mm genişliğe sahip oldu. Her zaman olduğu gibi sınıfının standartlarını aşan geniş bir iç hacim sunan araç, 2,686 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Yeni model, alışıldık geniş ve ferah kabinini bir adım daha ileriye taşıyor. Arkada oturan yolcular ise, daha geniş diz mesafesiyle daha fazla lüksün tadını çıkarabilecekler.

Otomobil Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Her iki versiyon da zengin standart donanımlarıyla öne çıkıyor. OCTAVIA’nın giriş versiyonu olan Elite paketinde Bi-LED ön ve LED arka far grubu, Shift-by-wire şanzıman, 2 kollu DSG yönetme özellikli direksiyon, 8,25 inç Swing multimedya ekranı, 8 hoparlör, Smartlink bağlantı sistemi ve çift bölgeli klima gibi birçok özellik öne çıkıyor.

Octavia’nın Premium versiyonunda ise, tüm bunlara ek olarka 10,25 inç dijital gösterge, 10 inç Bolero multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma, TOP LED arka far grubu ve dinamik sinyal lambaları ve 17 inç Rotare Aero alaşım jantlar yer alıyor.



Yeni motorlar ve hibrit



Yeni Skoda Octavia Türkiye’de 1.0 litre TSI EVO e-TEC ve 1.5 TSI EVO e-TEC motorlarıyla tercih edilebiliyor. Her iki motor seçeneği de, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. 1.0 litre TSI EVO e-TEC 110 HP güç ve 200 Nm tork değerine sahip. 1.5 TSI EVO e-TEC ünite ise, 150 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor. OCTAVIA bu en güçlü motorla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. OCTAVIA’nın iki motor seçeneğinde de, içten yanmalı motoru elektrikli motorla kombine eden mild hybrid özelliği bulunuyor. Bu sayede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salımı düşürülüyor. Elektrikli motor, kalkışlarda ve ivmelenmelerde benzinli motora 12 kW’ya kadar destek oluyor. Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V batarya şarj ediliyor. Bu sayede ortalama tüketim 4.3 lt/100 km seviyesine iniyor.