Skoda Kodiaq yenileniyor!

Skoda yenilenen Kodiaq modelini Ağustos ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak. Güncellenen donanım seçenekleriyle otomobil önde ve arkada alüminyum efekte sahip tasarım unsurlarıyla donatıldı. Bu tasarımla aracın gücü ve off-road tarzı daha fazla vurgulanacak. Yeni alaşım jantlar aracın dinamik duruşunu artırırken yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, yeni parlak siyah arka spoyler ve arka camların yanlarındaki kanatçıklar Kodiaq’ın hava sürtünmesini azaltıyor ve CO2 emisyonunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

Araç 7 koltuklu oldu

Mevcut durumdakine paralel şekilde KODIAQ, isteğe bağlı 7 koltuk seçeneğiyle de tercih edilebilecek.



Motorlar yenilenen EVO ailesi güç ünitelerinden gelecek. İki dizel ve üç benzinli motor seçeneğine sahip KODIAQ’da güç aralığı 150 HP’den 245 HP’ye uzanıyor.

Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 HP motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Ürün gamının en üst seviyesini ise 2.0 TSI 245 PS kombinasyonuyla RS versiyonu temsil edecek.,



Performansı da arttı



Skoda’nın RS ailesinin üyesi olan Kodiaq RS de daha yüksek performans sunacak şekilde yenilendi. Yeni 2.0 TSI EVO benzinli motor, yerine geldiği 2.0 TDI 240 HP motora kıyasla 5 HP daha fazla güç sunuyor. Siyah gövde detayları, aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni 20 inç Sagitarius alaşım jantlar ile bu sportif KODIAQ modeli, ilk bakışta ŠKODA RS ürün ailesine ait olduğunu belli ediyor. KODIAQ RS’te LED Matrix farlar standart olarak sunulurken içeride ise siyah Suedia spor koltuklar, kırmızı dikişlerle birlikte eşsiz bir atmosfer yaratıyor. İçeride kullanılan siyah elmas dikişli kapı panelleri sportiflik hissini destekliyor.