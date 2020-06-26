Skoda Jeep Kodiaq 2020 fiyat listesi! Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq teknik özellikleri nelerdir?

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasında araba ödülü için dahil olan Annenize Sorduk oyununda kazanana araba ödülü verildi. Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq oldu. Yarışmada ödül olarak verilen Skoda Kodiaq fiyatı ve teknik özellikleri günün merak konusu oldu. İşte Skoda Kodiaq marka arabanın özellikleri ve Skoda Kodiaq 2020 Türkiye satış fiyatı ile fiyat listesi...

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Annenize Sorduk oyununda Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşarken izleyici de ödül olarak verilen araba hakkında araştırma yapmaya başladı. Volkswagen gurubunda bulunan Çek marka Skoda'nın 2016 yılında tanıttığı Kodiaq modeli Türkiye'de satılan SUV modellerinden biri. Peki, Skoda kodiaq 2020 fiyatı ne kadar? İşte Skoda Kodiaq özellikleri ve fiyat listesi…

SKODA KODİAQ LİSTE FİYATI

Türkiye'de 4 versiyonla satışta olan Kodiaq, 264 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 264.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 294.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 329.900 TL

2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 L&K Crystal 574.400 TL

SKODA KODİAQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ASİSTANI: Trafik Sıkışıklığı Asistanı, yoğun ve sıkışık trafikte sakin kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Motor, frenler ve direksiyonu kumanda ederek aracı önce hareket ettirerek, daha sonra fren yaparak ve dönüş yaparak Kodiaq içinde keyifli zaman geçirmenizi mümkün kılar.

2. DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ: 10,25" boyutundaki Dijital Gösterge Paneli, klasik otomobil kadran tasarımlarına yepyeni bir yorum getiriyor. 1280x480 piksel çözünürlüklü yüksek kaliteli ekran sayesinde ses, telefon, araçdurumu, sürüş verileri, destek sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan navigasyon parametle ait tüm bilgileri istediğiniz gibi kumanda edebilir ve ihtiyacınız olan verilere anında ulaşabilirsiniz.

3. ŞEHİR İÇİ ACİL FRENLEME İŞLEVLİ TAKİP ASİSTANI: Yolculuğunuzdaki olası tehlikeyi algılayan akıllı bir otomobil. Kodiaq'da şehir içi acil frenleme işlevli, takip asistanı ve önünüzdeki riskleri izlemek için bir radar sensörü yer almaktadır. Bu yardımcılar sizi tehlikeler konusunda uyarır ve hatta bir çarpışmayı önlemek için kendi başına frenlem yapabilme yetisine sahiptir.

4. KÖR NOKTA TESPİT SİSTEMİ: Kör Nokta Uyarı Asistanı kör noktanızda bir araç olduğunda bunu bilmenizi sağlayarak güvenli şekilde serit degistirmenize yardım eder.



5. 7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ: İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir Skoda geleneği olan ''alan mühendisliği'' sayesinde uzun süreli seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima garanti altında.

6. YOLCU KORUMA ASISTANI: Yolcu Koruma Asistanı yüksek bir çarpışma ihtimali olduğunda çarpışmaya hazır olmak için otomobilin fren ve elektronik sisteminden gelen bilgileri kullanır. Böyle bir durumda, ön emniyet kemerleri sıkılaşacak, aracınızda sunroof (varsa) ve camlar kapanarak sizi hava yastığının açılmasına yönelik en güvenli konumda tutacaktır.

7. SÜRÜCÜ YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ: Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi direksiyon simidi vasıtasıyla hareketinizi izler. Yorgunluk belirtileri tespit ederse, sesli ve görsel bir ikaz göndererek durmanızı ve dinlenmenizi tavsiye eder.

8. ADAPTİF ŞASİ KONTROLÜ: Adaptif Şasi Kontrolü sürekli olarak çeşitli sürüş durumlarını değerlendirerek ve bunlara tepki vererek beş sürüş modu dahilinde (Normal, Spor, Eko, Konfor ve Bireysel) hızdaki azalma ve değişen direksiyon niteliklerine uyarlanmaktadır.



Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan "Elektrikli Bagaj Kapağı" özelliğine ilave olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan "Sanal Pedal" özellikleri Kodiaq'ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.