Skoda'dan rekor büyüme!

Skoda'nın satış geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre % 4.1 artışla 5.049 milyar Euro’ya ulaştı. ŠKODA’nın bu dönemde toplam üretimi ise yüzde 7.3 artarak 240 bine yaklaştı. Önümüzdeki aylarda yeni nesil FABIA’nın satışa sunulmasının yanı sıra yeni modeller tanıtılması ve elektrikli SUV ENYAQ iV modelinin daha fazla pazarda sunulmasıyla markaya olan talebin daha da artması bekleniyor. Pazarlara bakıldığında Batı Avrupa’da 111 bin 600 adetle rekor bir ilk çeyreğe imza atan marka, burada yüzde 4.6’lık büyüme gerçekleştirdi. Bununla birlikte ilk ay verilerine göre ŠKODA, geçen yıla göre en büyük ikinci pazarı olan Almanya’da yüzde 2.3 büyürken, İtalyan yüzde 39.2, Fransa’da yüzde 44.3, İspanya’da yüzde 32.6 ve Belçika’da yüzde 10.6 büyüme elde edildi.

Türkiye'de de yükselişte



Skoda'nın Türkiye’deki büyümesi global olarak da dikkat çekti. İlk dört ayda Türkiye’de 12 bin 42 adetlik satış gerçekleştiren geçen yıla göre adetsel olarak yüzde 195.9 büyüme kaydederek başarısını devam ettirdi.

Global olarak ilk çeyrekte en çok satan modelleri ise 63 bin 600 adetle OCTAVIA, 36 bin 600 adetle KAROQ, 34 bin 700 adetle KAMIQ, 33 bin 300 adetle KODIAQ, 25 800 adetle FABIA, 21 bin 900 adetle SUPERB oldu. Elektrikli SUV ENYAQ’dan ise 500 adetlik satış gerçekleşti.