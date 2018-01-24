Skandal yaratacak iddia! 'Trump danışmanıyla aşk yaşıyor'

Beyaz Saray'ı sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi yazar Michael Wolff, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını söylüyor.

ABD Başkanı donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan Ateş ve Öfke isimli kitaptan skandal yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Donald Trump ile Melania Trump'ın ayrı yataklarda uyuduğunu idia eden kitabın yazarı gazeteci Michael Wolff'a göre Trump çiftinin arasına giren isim Hope Hicks.

Beyaz Saray İletişim Direktörü olan 29 yaşındaki Hicks, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın şirketinde çalışırken, Trump'ın seçim kampanyası döneminde işinden istifa edip, Trump'ın ekibine katılmıştı.



Hore Hicks'in kariyerinin ilk yıllarında fotomodellik yaptığı biliniyor.