Tecavüz edilerek öldürülen Şule Çet cinayetine ilişkin davada rapor yazan Mehmet Nuri Aydın, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerini kullanmıştı. Davanın avukatlarından Umur Yıldırım, Twitter paylaşımında, raporunda skandal ifadeler kullanan Adli Tıp Uzmanı Aydın’ın, Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edildiğini duyurdu.
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Skandal rapora meslekten men cezası
30 Temmuz 2020 Perşembe - 9:00 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 9:00