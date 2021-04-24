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Skandal parti! Kısıtlamayı delip yayın yaptılar

Skandal parti! Kısıtlamayı delip yayın yaptılar Antalya'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi.
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