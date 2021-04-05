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Skandal 'Montrö' bildirisine 81 ilde suç duyurusu

05 Nisan 2021 Pazartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 16:47

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu


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Montrö bildiri amiral suç duyurusu
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