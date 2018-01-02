Skandal! İsrail ünlü şarkıcı için tam sayfa ilan verdi

Filistinlilerin çağrıları sonrası İsrail konserini iptal eden Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde için İsrail Washington Post'a tam sayfa ilan verdi. İlanda ünlü şarkıcı için ağır ifadeler kullanıldı.

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde'un İsrail'de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal etmesine tepkiler sürüyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.

Washington Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi.

Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için Suriye'yi görmezden geliyor" denildi. Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı.