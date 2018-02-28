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Skandal! İki erkek tren istasyonunda çırılçıplak cinsel ilişkiye girdi!

28 Şubat 2018 Çarşamba - 11:26 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 11:26

Melbourne'de iki erkeğin bir tren istasyonu peronunda, kimseye aldırmadan çırılçıplak halde cinsel ilişkiye girmesi ülkeyi ikiye böldü.


Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir tren istastonunda çekilen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Videoda çiftin, sokakta çırılçıplak bir şekilde cinsel ilişkiye girdiği görüldü.
 
ÖNCE DANS EDİYORLAR
 
Flinders Cadde İstasyonu'nda gerçekleşen olayda iki erkeğin, ilişkiye girmeden önce dans ettikleri görülüyor. Oldukça kalabalık bir istasyonda tamamen çıplak halde birlikte olan ikili, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 
UYARILARI DİNLEMEDİLER
 
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00'de meydana gelen olayda, adamların 22 ve 25 yaşlarında oldukları öğrenildi. Etraftaki yolcuların bazıları ikiliyi bağırarak uyarsa da çift çevredekilere aldırmadı.
 
"BUNU GÖRMEK İSTEMEZDİM"
 
Olaya şahit olan yaşlı bir kadın, "Daha önce böyler bir şey görmemiştim, bu görmek istediğim bir şey değildi" derken, bazı yolcuların şoke olduklarını, bazıları ise olayı gülerek izlediklerini ifade etti.
 
TUTUKLANDILAR
 
Önlerinden tren geçerken beraber olmaya devam eden çiftin, istasyondan 2 adet saksı çaldıkları ve hem hırsızlık hem de müstehcen hareketlerinden dolayı tutuklandıkları açıklandı.
 
 

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