Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi
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Skandal görüntülerin ardından flaş karar
DHA | 01 Nisan 2021 Perşembe - 16:56 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 17:00