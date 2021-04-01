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Skandal görüntülerin ardından flaş karar

DHA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 16:56 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 17:00

Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli  yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi 
 

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