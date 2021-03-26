Skandal görüntüler Türkiye'de infial yaratmıştı! Fırat K. için flaş karar...

İZMİTte kendisi gibi işitme engelli olan Engin E,yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınan Delikanlı lakaplı Fırat K. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Olay 22 Mart günü İzmit te bir bağ evinde meydana geldi. Fırat K. iş verme vaadiyle Aydında yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.yi İzmite çağırdı. Fırat K., Engin E.yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Fırat K.nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Fırat K., Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia etti. Engin E. ile M.A. aracılığıyla tanıştığını belirten Fırat K., olay günü Engin E.'nin İzmit'te yürüyüş yolunda anahtarlık sattığını belirterek, daha sonra 4 arkadaş birlikte alkol aldıklarını söyledi. Fırat K. bu sırada Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve tacizde bulunduğunu ileri sürerek, alkolün etkisiyle kendisini kaybederek Engin E.'yi dövdüğünü, Engin E.'nin telefonunu alıp görüntülerini çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştırdığını söyledi.

M.A. ise ifadesinde, Fırat K.'nin Engin E.'nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler görünce tepki göstererek saldırdığını, daha hep beraber Engin E.'nin yüzüne tükürdüklerini söyledi.

TUTUKLANDILAR

İzmitte, Engin E.yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat Kaya ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.