Skandal görüntüler sonrası ifadesi ortaya çıktı! Ümitcan getirdi

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde içerken görüntülerinin paylaşılması olay olmuştu.

Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Ümitcan Uygun gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun ifadesinde, daha önceden hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etmişti.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ: UYUŞTUCUYU KUMSAL'DAN ALDIM

Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun, "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: UYUŞTUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ

Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G., İzmir 'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi. Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre Fadime Büşra G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine 'uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık' diyerek Uygun'u suçladı.