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Skandal görüntüler! Küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkattı

DHA |  21 Mart 2021 Pazar - 18:09 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 18:09

Şanlıurfa’da, Aziz Ç. isimli şahsın sosyal medyada paylaştığı küçük kıza tokatlayıp ayağını yıkattığı görüntüler büyük tepki topladı. Aziz Ç., 'Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.


Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.
 
Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.
 
Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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