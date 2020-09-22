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Skandal görüntüler! Acil servisi basınca böyle barikat kurdular

İHA |  22 Eylül 2020 Salı - 0:51 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 1:22

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.


Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.
 
Olay, Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.’nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.
 

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