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Skandal görüntüler! ABD'li komutan YPG'ye veda ederken ağladı

DHA |  06 Eylül 2020 Pazar - 15:17 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 15:19

Her fırsatta terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı terör örgütüne destek veremeyeceği için ağladı.


Görev süresi sona eren ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı
 
Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.
 
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Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi. 
 

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