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Skandal! Belediye toplantısında ilişkiye girdiler

21 Ağustos 2020 Cuma - 11:40 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 11:40

Brezilya'da belediyenin Zoom toplantısında bir belediye üyesi kamerayı açık unuttu. Cinsel ilişkiye giren adamı diğer belediye üyeleri şaşkınlıkla izledi.


Brezilya'da, Rio de Janeiro kentinin belediye meclisinin Zoom uygulaması aracılığıyla düzenlenen toplantısına katılanlar, bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlara tanık oldu.
 
KAMERAYI AÇIK UNUTUP İLİŞKİYE GİRDİ
 
Belediye meclisi, üniversite öğrencilerine salgın sürecinde ücretsiz yemek verilmesini tartışmak için Zoom uygulamasında toplantı gerçekleştirdi. Katılımcılardan biri, bir süre sonra toplantıyı terk etti. Ancak kamerayı kapatmayı unutan katılımcı, toplantıya katıldığı odadaki yatakta partneriyle ilişkiye girdi. Meclis üyeleri kayıtta olan çifti fark etti fakat toplantıya ara vermeden devam etti. Toplantı dört saat daha sürdü.
 
"ÖĞRENCİLERE YEMEK VERİLMESİ DAHA ÖNEMLİ BİR KONU"
 
Toplantıya başkanlık eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nden Leonel Brizola, "Kamera açıkken cinsel ilişkiye girdiklerini fark ettik ancak gündemimizdeki önemli konuyu tartışmaya devam ettik. Öğrencilere yemek verilmesi çok daha önemli bir konu. Cinsel ilişkiye giren çifti görünce görüşmenin sorumlusundan onların görüntüsünü kaldırmasını rica ettik." açıklamasında bulundu.
 
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ
 
Brezilya'da yayımlanan Globo gazetesi, toplantı devam ederken kamera önünde cinsel ilişkiye giren kişinin belediye meclisi üyesi olmadığını yazdı. Bu kişinin adı, görevi ve ceza alıp almadığı açıklanmadı.
 

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