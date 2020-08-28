Skandal anlar! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle ilişkiye girdi

Filipinler'de skandal bir olay yaşandı. Zoom toplantısında kamerasını kapatmayı unutan hükümet yetkilisi, toplantı sürerken sekreteriyle ilişkiye girdi. Bu anlar toplantı katılımcıları tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Filipinler Cavite'de devlet memurlarının yaptığı Zoom toplantısında, kamerasının açık olduğunu unutan hükümet yetkilisi Jesus Estil, sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi. Toplantıya katılan diğer memurların şaşkınlıkla izlediği görüntülerin ardından memur görevden alındı.

Jesus Estil, skandal anlar yaşanmadan önce kameranın açık olup olmadığını kontrol etti. Kameranın kapalı olduğunu zanneden Estil, sekreteri ile odada kameranın açısında olmadıklarını sandıkları bir noktaya geçip ilişkiye girdi.

GÖREVİNDEN ALINDI

Toplantıya katılan kişilerden bazıları o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca memur görevden alındı. İçişleri Bakanlığı ve eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, böyle bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu, Jesus Estil'in hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

26 Ağustos'ta meydana gelen olayın ardından Estil, davranışının doğru olmadığını belirterek özür diledi.