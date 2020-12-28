28 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 0.91 EURO 9,1100 -1.43
USD 7,4570 -1.70 ALTIN 451,220 -1.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın tutuklandı

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 14:58 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 14:58

Samsun’da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı (46) yastıkla boğarak öldüren 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise (28) tutuklandı.


Olay, 20 Aralık günü İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin Kadın Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi.
 
Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. E.G., durumu yetkililere bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Kise’yi başka odada gözlem altına aldı.
 
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kise’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Kise’nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayın ardından tekrar hastanede tedaviye alınan Kise, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER

Samsun Şizofreni kadın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.