Siyasi partilerle ilgili dikkat çeken anket sonucu! Yüzde 30.4'ü...

Optimar’ın temmuz ayı araştırmasında en çok kullanılan sosyal medya platformlar ile hangi parti hangi sosyal medyayı tercih ediyor? sorusuna cevap arandı. Dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkarken ankete katılanların yüzde 30.4'ü Instragram yanıtını verdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında şunları yazdı; Fotoğraf paylaşımı ve göreceli olarak daha nitelikli bir kitleye hitap etmesi Instagram ’ın öne çıkmasını sağladı. En sık kullandığınız sosyal medya aracı hangisi sorusuna ankete katılanların yüzde 30.4’ü Instagram yanıtını verirken, Facebook yüzde 30.1’le ikinci. Twitter ise kısa sürede çöplüğe dönüşmesi nedeniyle üçüncü sıraya geriledi. Twitter’ı takip ediyorum diyenlerin oranı yüzde 19.6 olurken, YouTube kullanıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.5 oldu. Bu arada Tiktok’u kullanıyorum diyenler 1.4’e ulaşırken, skandallarla gündeme gelen Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı ise 0.1’de kaldı.

KADINLARIN TERCİHİ

Kadınlar yüzde 30.3’le ilk sırada Instagram’ı kullanırken, onu yüzde 30.1’le Facebook takip etti. Kadınlar yüzde 19.5’le Twitter’ı, 11.4’le YouTube’u tercih ederken, Tiktok kullanımında 1.6’yla erkekleri geçtiler.

ERKEKLER NEYİ TERCİH EDİYOR

Erkeklere de haksızlık etmeyelim. Erkeklerde de sıralama da Instagram yüzde 30.5’le birinci gelirken, Facebook yüzde 30.3’le ikinci sırada yer alıyor. Erkekler Twitter’da 19.6’yla kadınları geçerken, üstünlüklerini YouTube’de sürdürüyorlar. YouTube diyen erkeklerin oranı 11.6 olurken, Tiktok’ta 1.3’le kadınların gerisinde kaldılar.

CLUBHOUSE’CU ERKEKLER

Belki şaşırtıcı olacak ama kadınlar Clubhouse’u takip etmediğini söylerken, erkeklerde Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı 0.1 oldu. Yoksa erkekler daha çok dedikoducu mu?

AK PARTİLİLERİN TERCİHİ

Sosyal medya siyasetin de ayrılmaz bir parçası oldu. Facebook’u en fazla AK Parti liler tercih ediyor. AK Partililer yüzde 33.9’la en çok Facebook’u kullanırken, yüzde 27.5’le Instagram ikinci sırada. AK Partililer Twitter’da CHP, İYİ Parti ve HDP’nin gerisinden geliyorlar.

AK Partililer yüzde 17.7’yle Twitter’ı, yüzde 10’la YouTube’u, yüzde 1’le Tiktok’u tercih ediyorlar

CHP DE FACEBOOK KULLANIYOR

Sosyal medya kullanımında CHP ile AK Parti benzerlik arz ediyorlar. CHP’liler yüzde 31.5’le ilk sırada Facebook’u tercih ederken, ikinci sırada yüzde 26.9’la Instagram geliyor. Twitter ise yüzde 22.8’le iyi bir seviyede. CHP’liler yüzde 11.7 oranında YouTube kullanırken, Tiktok’u 1.7 seviyesinde tercih ediyorlar.

CHP, CLUBHOUSE’CU

İlginç olanı CHP, Clubhouse kullanan tek siyasi parti. CHP’lilerin Clubhouse kullanımı yüzde 0.2 seviyesinde.

SOSYAL MEDYA PARTİSİ

İyi Parti için, aynı zamanda sosyal medya partisi tanımını yapmak mümkün. İYİ Partililer ilk sırada yüzde 37.2’yle Instagram’ı kullanırken, ikinci sırada yüzde 26.9’la Twitter’ı tercih ediyorlar. YouTube 16.6’yla üçüncü sırada gelirken, İYİ Partililerin yüzde 15.2’si Facebook diyor. MHP’nin aksine İYİ Partililer Tiktok’u kullanmıyor.

MHP INSTAGRAMCI

MHP’lilerin birinci tercihi yüzde 32.2’yle Instagram. Yüzde 25.6’yla Facebook’u tercih ediyorlar. YouTube kullanımı ise yüzde 16.1’le, Twitter tercihinden 1 puan önde. Tiktok kullanımında MHP yüzde 4.5’le birinci sırada.

HDP SOSYAL MEDYADA AKTİF

HDP’liler de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. HDP’liler birinci sırada yüzde 30.9’la Facebook’u, yüzde 29.7’yle Instagram’ı tercih ediyorlar. HDP’lilerin Twitter tercihi de yüzde 22.3’le iyi bir seviyede. HDP’liler yüzde 10.3’le YouTube, yüzde 1.1’le de Tiktok’u kullanıyorlar.