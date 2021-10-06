Siyasi parti seçmenleri hangi sosyal medya uygulamasını tercih ediyor? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin sosyal medya kullanım tercihlerini yazdı. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP... 2300 kişi ile gerçekleştirilen ankette 'Siyasi olayları en çok hangi iletişim kanalı ile gerçekleştiriyorsunuz?' Sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekti.

Areda'ın yapmış olduğu ankette çarpıcı sonuçlar göze batarken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin sosyal medya kullanım tercihlerini yazdı. Selvi, AK Parti 'liler'in Facebook 'u, CHP'liler'in ise Twitter 'ı tercih ettiğini ileri sürdü.

TV Programlarının siyasal olayların takip edildiği mecra olma özelliğini özellikle erkeklerde, ileri yaş ve eğitim düzeylerinde canlı tuttuğu göze çarpıyor.

Ayrıca seçmen davranışı açısından sosyal medya araçları ile mukayese edildiğinde AK Parti, MHP ve İyi Parti seçmenin TV’yi takip etme düzeyleri öne çıkıyor.

DÜŞÜŞE RAĞMEN TV VE FACEBOOK ÖNDE

Anket sonuçlarına göre yüzde 31 ile vatandaşlar siyasi olayları en çok TV'den takip ederken, yüzde 28,4 ile Facebook ikinci sırada yer alıyor.

TWİTTER'DA ARTIŞ

2 yıl önceki ankete göre Twitter'dan haber takip edenlerin oranında büyük bir artış gözlenirken bu oran son olarak yüzde 17,8 olarak belirlendi.

Haber sitelerini takip edenlerin oranı yüzde 13,8'de kaldı. Instagram 'dan siyasi olayları takip edenlerin oranı ise 4,9'a geriledi.

HANGİ SEÇMEN HANGİ SOSYAL MEDYAYI TERCİH EDİYOR?

Partilerin de sosyal medya mecralarını kullanım konusunda farklı tercihleri olduğuna dikkat çeken Selvi, AK Parti'nin daha çok Facebook uygulamasını tercih ettiğini söyledi:

"AK Partililer ezici bir çoğunlukla Facebook tercih ediyorlar. Yüzde 50.5’le Facebook diyorlar. İkinci sırada ise yüzde 36.2’yle YouTube geliyor. Belli ki AK Partililerin müzik dinleme eğilimleri yüksek. Twitter kullanımı yüzde 23.3’le üçüncü sırada gelirken, ilginç bir şekilde Instagram yüzde 18.6’yla son sırada yer alıyor."

'CHP'LİLER TWİTTER TERCİH EDİYOR'

"CHP’liler ise tüm sosyal medya platformlarına eşit bir şekilde dağılmış durumdalar. Ama CHP’liler ağırlıklı olarak Twittercı. Yüzde 31.7’yle Twitter ilk sırada gelirken onu yüzde 28.1’le Instagram takip ediyor. Yüzde 27.5’le YouTube üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 13.2’yle son sırada geliyor. AK Partililerle CHP’liler sadece siyasette ters düşmüyorlar. Sosyal medya tercihlerinde de taban tabana zıtlar."

"MHP DE FACEBOOK KULLANIYOR"

"MHP’liler yüzde 15.2’yle ilk sırada Facebook’u tercih ediyorlar. Facebook kullanımında Cumhur İttifakı oluşmuş durumda. Onu ikinci sırada yüzde 9.2’yle Instagram takip ediyor. Son iki sırada ise yüzde 8.7’yle YouTube ve yüzde 1.9’la Twitter geliyor."

"İYİ PARTİ TWİTTER, HDP INSTAGRAM TERCİH EDİYOR"

"İYİ Parti’de daha önce sosyal medya kullanımı daha yüksekti. Hatta bir ölçümde sosyal medya partisi tespitinde bulunmuştuk. Ama bu kez biraz gerilemiş gibi. İYİ Partililerin birinci tercihi yüzde 14.1’le Twitter. Instagram ise yüzde 9.7’yle ikinci sırada gelirken, onu yüzde 8.7’yle Facebook takip ediyor. YouTube yüzde 4.3’le son sırada yer alıyor. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan HDP’lilerin birinci tercihi yüzde 14.6’yla Instagram. Twitter ise yüzde 13’le ikinci sırada geliyor. YouTube yüzde 10.1’le üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 4.5’le son sırada geliyor."