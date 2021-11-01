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Siyasi kulislere bomba gibi düştü! Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

01 Kasım 2021 Pazartesi - 9:39 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 9:55

Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili edindiği iddiayı "Birinci ağızdan duydum” diyerek anlattı. İddiaya göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, Meral Akşener ise seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta başbakanlık yapar gibi görev yapacak.


Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, katıldığı canlı yayında edindiği iddiayı bunu "Birinci ağızdan duydum” diyerek anlattı.
 
AKŞENER, BABACAN, DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU YARDIMCILARI OLACAK
 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kesinlikle aday olacağını belirten Aygün, kabinede İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapacağını söyledi.
 
"AKŞENER ADETA BAŞBAKAN GİBİ ÇALIŞACAK"
 
Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta başbakanlık yapar gibi görev alacağını, Ali Babacan’ın 'ekonomi'den, Davutoğlu’nun AB’den, Temel Karamollaoğlu’nun da 'teknoloji’den sorumlu olacağını öne süren Aygün, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kabine üyesi adaylarını bu şekilde ilan ederek seçime gidileceğini sözlerine ekledi.

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