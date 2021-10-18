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Siyasi cinayet iddialarına ilişkin harekete geçildi

18 Ekim 2021 Pazartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 11:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri öncesi siyasi cinayetler yaşanabileceği yönündeki sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen yaptığı soruşturmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da bugün suç duyurusunda bulundu.
 
Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler” iddiası üzerine resen başlattığı soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak istemişti.
 
'DELİLLER YARGIYA GETİRİLSİN'
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti: "Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların üzerine gider. Ama bu zat, bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan, hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz.
 

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