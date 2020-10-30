Siyasette çanta polemiği! Hepsi imitasyon

Türkiye'nin Fransız mallarını boykot etmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili "Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın" sözleri çok konuşulmuştu. Tartışmalar üzerine Emine Erdoğan'ın çantalarının pahalı olmadığı ve imitasyon olduğu ifade edildi.

Hürriyet'ten Hande Fırat, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen pahalı çanta tartışmasını köşesinde yazarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor." dedi.

Fırat'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Fransız Charlie Hebdo dergisinin rezil karikatürü konusunda iktidar ve muhalefet tek ses birlikte tepki verdi. Fransız mallarını boykot konusunda ise tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandı. Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok” yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından, özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan’ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor.

Bana aktarılan bilgiler ise şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.

Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar.