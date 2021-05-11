Siyaset gündemine bomba gibi düştü! Üçüncü ittifak geliyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki yıl kala siyaset gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhur ve Millet ittifakının yanında üçüncü bir ittifakın seçimlerde yarışacağı ifade edildi. Bu üçüncü ittifakın İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'den ulaşacağı Millet İttifakının ise CHP ve HDP ile yoluna devam edeceği belirtildi.

Milliyet'ten Zafer Şahin, siyaset gündemiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şahin yazısında İYİ Parti'nin başını çektiği yeni bir ittifak kurulacağını ifade etti.

İşte Şahin'in ilgili yazısı şu şekilde:

İyi Parti lideri Merak Akşener’in “İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile üçüncü ittifak 25’ler, 30’lar alır. CHP ile HDP’yi de yan yana getiren bir ittifak modeli. Böyle bir önerme var ama faili meçhul kaldı” sözleri aslında muhalefetin gizlemeye çalıştığı seçim stratejisinin özetidir.

Daha önce Selahattin Demirtaş da “Eğer milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edecekse HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir” demişti. Görünen o ki kameralar önünde farklı açıklamalar yapılsa da 3. ittifak masada. Ayrıntılardan bütüne doğru yürüyelim.

Demirtaş’ın “HDP’nin öncülüğünde” vurgusunu dikkate almayın. O işin hikâye kısmı. Demirtaş da bilir ki mevcut tabloda CHP’den başka hiçbir parti HDP ile açıktan ittifak yapmaz.

CHP-HDP ittifakında da bir sorun çıkmaz. Sorun çıkarma potansiyeli taşıyan sosyolojinin temsilcileri CHP’den tasfiye edildi. Bknz. Muharrem İnce’nin partisi.

Esas sorun, hedef kitlesi milliyetçi oylar olan İyi Parti’nin HDP ile görüntü verme riski. Bu riski aşmanın tek yolu İyi Parti’nin başını çektiği üçüncü bir ittifak oluşturmak. Böylece seçimde üç ittifak yarışacak.

Meşhur, bir taşla birden çok kuş vurma taktiği. HDP ile beraber CHP’ye de mesafeli duran milliyetçi-muhafazakâr seçmenin endişeleri giderilmiş olacak.

Seçimi ikinci tura bırakabilirse HDP’yi yine görüntüde dışarda bırakarak bir araya gelecekler.

İlk turda Erdoğan’ın karşısında en yüksek oyu alan isim muhalefetin çatı adayı olacak. İttifakı oluşturan partilerin genel başkanları da ‘Başkan Yardımcısı’ ilan edilecek.

HDP mi? Onlar dışarıdan desteğe devam. Bkz.“Seçmen sandıkta ittifak yaparsa biz ne diyebiliriz? Altı milyon kişiye terörist mi diyorsunuz? Apo’nun kardeşini TRT ’ye çıkarırken iyiydi değil mi?” tartışmaları ve 2019 yerel seçimleri.

Ve ikinci turda hep birlikte Erdoğan’ın karşısında güç birliği yapacaklar. Üçüncü ittifak denilen şey aslında daha önce ikisi bir arada, üçü bir arada, 3+1, vs. karşısına çıktıkları ama yıkamadıkları Erdoğan’ı bu kez devirmek.

Bunu istemeye, hedeflemeye elbette ki hakları var. Sonuçta adı üzerinde muhalefetler. İktidar olmayı tabii ki isteyecekler.

Ama sorun şu... Onlar Erdoğan’ı, birileri de Türkiye’yi devirmeye çalışıyor. Ve önlerinde engel olarak Erdoğan’ı görüyorlar.

Muhalefete küçük bir sır: Millet bu gerçeğin farkında. Bu stratejiye çok da bel bağlamayın.

Erdoğan’a muhalefet edeceğim derken Türkiye’ye muhalefet eden bir çizgideymiş gibi algılanmayın.

Babacan’ın itirafı

Pazar akşamı Halk TV ’de tarihi bir itirafa imza attı Ali Babacan . 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına Abdullah Gül’ü çıkarmak için CHP ile birlikte çalıştığını söyledi.

Hatta “O işin tam göbeğinde” olduğunu anlattı.

Babacan’ın AK Parti’den istifa ettiği tarih 8 Temmuz 2019.

Erdoğan’ı devirmeye çalıştığı 2018 seçimlerinden sonra 13 ay daha AK Parti’de kalıyor!

Acaba neden bekledi, neyi bekledi?

Ağustos 2018 ve Mart 2019’da yerel seçime 1 hafta kala gerçekleştirilen kur saldırılarının Erdoğan’ı bitireceğini mi düşünüyordu? Hazır itiraflara başlamışken bunları da bir anlatsa…

Millet iyice görse, tanısa Fren Ali’yi.