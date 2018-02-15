Siyah İnci 20. bölümüyle bu akşam final yapıyor!

Siyah İnci 20. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam son kez ekrana gelecek olan Siyah İnci dizisi final yapacak. Peki Siyah İnci'de Hazal ve Kenan aşklarını yaşayabilecek mi? Yoksa kazanan Vural mı olacak? İşte tüm detaylar...

Siyah İnci 20. bölümüyle final yapma kararı aldı. Star TV'nin konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizisi Siyah İnci'de nasıl bir son yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Siyah İnci dizisine dair tüm ayrıntılar...

SİYAH İNCİ FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Kenan, Hazal'ın onu kaçırıyor olmasına anlam veremez. Hazal ise Kenan'dan duymak istediklerini duyana kadar onu bırakmaz. Hazal'ın soruları ve anlattıkları karşısında Kenan ne diyeceğini nasıl davranacağını bilemez.

Ebru'nun planları tam da istediği gibi devam etmektedir. Bu yüzden Sinan'ı istediği gibi oynatabildiğine artık inanan Ebru, Sinan'ın üzerine gittiği gerçeklerden nasıl sıyrılacağını bilemez.Cenevre'ye gitmeden önce Kenan'la son kez yemeğe çıkan Irmak, geceyi teknede geçirmek ister. Kenan Irmak'ın bu isteği karşısında ne yapacağını bilemez.Vural, Hazal'dan ayrılmış olsada ondan vazgeçmediğini her fırsatta belli etmektedir. Vural, Hazal'dan vazgeçmediğini ve asla vazgeçmeyeceğini herkesi korkutacak bir pşlanla gösterir.