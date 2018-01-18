Siyah İnci 16. yeni bölümde Hazal vurulacak mı?

Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanları heyecan yarattı. Perşembe akşamları ilgiyle izlenen Siyah İnci dizisinde yine önemli gelişmeler yaşanacak. Vural, Hazal'a silah çekiyor, peki onu vurabilecek mi? İşte Siyah İnci'de bu akşam yaşanacaklar...

Siyah İnci 16. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de olacak. Siyah İnci dizisi konusu ve oyuncularıyla oldukça ilgi çekiyor. Peki Hazal hayatını yeniden kurabilecek mi yoksa yolun sonuna mı gelecek? İşte Siyah İnci'nin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

SİYAH İNCİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hazal hayatını değiştirebilecek mi?

Hazal bunca zaman Vural’ın kendisini kandırdığını öğrenmiş ve bu durumu çözüp hayatını değiştirmek için hemen planlar kurmaya başlamıştır.

Canan Demiroğlu’nu Aziz’in öldürdüğüne inanmayan Kenan gerçek katilin kim olduğunu bulmak için Ahmet’i sıkıştırmaya devam ediyordur. Kenan’ın Ahmet’ten duyacağı haber üzerine herkesin bütün hayatı değişecektir.

Kenan’a olan aşkı yüzünden iyice sınırları aşan Ebru, hem Demiroğlu ailesine yakın olmak için hem de Defne’ye olan hıncından dolayı artık Sinan’a oynamaya başlar. İyice Ebru’nun ağına düşen Sinan’daki değişiklikler Defne’nin gözünden kaçmayacaktır.

Hazal elindeki büyük kozla Vural’ı mahkeme salonuna götürmeye ikna etmiştir. Ancak Vural için Hazal dosyası henüz kapanmamıştır.