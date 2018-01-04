Siyah İnci 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Siyah İnci 15. yeni bölüm fragmanı izleyicilere büyük heyecan yarattı. Star TV'nin sevilen dizisi Siyah İnci bu akşam yayınlanmayacak, 11 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. İşte Siyah İnci'de yaşanacaklar...

SİYAH İNCİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH İNCİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir. Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer.

Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır. Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.

Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider. Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez.

Kenan ile Hazal’ın görüntülerini izleyen Vural çıldırır. Üstüne eline annesinin cinayeti ile ilgili bir delil geçince işler çığırından çıkar. Vural bunun bedelini ödetmek için bir karar verir. Hazal’a bu görüntülerin hesabını sorarken bir teklif yapar. Kenan ya da Aziz'den biri hapse girecektir. İkisinin de kaderi Hazal’ın kararına bağlıdır. Seçim yapmanın ölümden beter olduğu bu durumda Hazal ne karar verecektir?