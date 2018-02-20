20 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.948 0.06 EURO 4,6660 0.04
USD 3,7800 0.59 ALTIN 162,580 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Siyah Beyaz Aşk 18. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

20 Şubat 2018 Salı - 10:48 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 10:48

Siyah Beyaz Aşk 18. son bölümüyle dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı ile Özgür kurtulsa da Cem için yolun sonu geldi. Peki Siyah Beyaz Aşk dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?


Siyah Beyaz Aşk 18. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı, Ferhat için abisini karşısına alabildi mi? Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SİYAH BEYAZ AŞK 18. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aslı ve Ferhat herkesten uzak aşklarını özgürce yaşarken tek engelleri Namık değildir. Cem de Aslı’nın Ferhat’tan uzak durmasını ister. Aslı ailem dediği abisini Ferhat için karşısına mı alacak?  
Cüneyt, Aslı’yı öldürmeden pes etmeye niyetli değil. Aslı’yı ve Özgür’ü kaçıran Cüneyt kurduğu planla Namık’a yaranmaya çalışırken, Namık bu durumdan nasıl faydalanacak?
 
Oğlu için gururunu ayaklar altına alıp Namık’ın kapısını çalan Yiğit’in en büyük desteği Ferhat. Omuz omuza, kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarının peşinde koşan iki kardeş, Özgür’ü bulduklarında başka kiminle karşılaşacak? 

ETİKETLER

siyah beyaz aşk siyah beyaz aşk son bölüm siyah beyaz aşk yeni bölüm siyah beyaz aşk fragman siyah beyaz aşk 18 bölüm izle siyah beyaz aşk 19 bölüm fragmanı siyah beyaz aşk son bölüm izle siyah beyaz aşk konusu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.