Siyah Beyaz Aşk 18. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

Siyah Beyaz Aşk 18. son bölümüyle dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı ile Özgür kurtulsa da Cem için yolun sonu geldi. Peki Siyah Beyaz Aşk dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk 18. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı, Ferhat için abisini karşısına alabildi mi? Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SİYAH BEYAZ AŞK 18. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aslı ve Ferhat herkesten uzak aşklarını özgürce yaşarken tek engelleri Namık değildir. Cem de Aslı’nın Ferhat’tan uzak durmasını ister. Aslı ailem dediği abisini Ferhat için karşısına mı alacak?

Cüneyt, Aslı’yı öldürmeden pes etmeye niyetli değil. Aslı’yı ve Özgür’ü kaçıran Cüneyt kurduğu planla Namık’a yaranmaya çalışırken, Namık bu durumdan nasıl faydalanacak?



Oğlu için gururunu ayaklar altına alıp Namık’ın kapısını çalan Yiğit’in en büyük desteği Ferhat. Omuz omuza, kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarının peşinde koşan iki kardeş, Özgür’ü bulduklarında başka kiminle karşılaşacak?