Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölümde Ferhat, Aslı'dan uzak durabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta heyecanlı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Peki Ferhat ile Aslı boşanacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk'ta bu akşam yaşanacaklar...
SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ferhat, Aslı’ya boşanmak istediğini söyleyemezken Aslı, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünün farkındadır.
Abidin, Gülsüm’le evlenmeye karar verir. Necdet bebeği ve Gülsüm’ü korumak için Ferhat’ı ve tüm ailesini karşısına almaya hazır olan Abidin bunu sadece onları korumak için mi yapıyor? Ferhat, namlunun ucundaki Abidin’in kardeşiyle evlenmesine izin verecek mi?
Ferhat’ın sevdiklerine sırt çevirdiğini düşünen Aslı, Gülsüm ve Ferhat arasında köprü görevi görmeye çalışır; ancak, Ferhat izin vermez. Ferhat, Aslı’yı ne kadar yaraladığını fark ettiğinde çok mu geç olacak?
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?
Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi?
Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?