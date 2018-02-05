Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölümde Ferhat, Aslı'dan uzak durabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta heyecanlı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Peki Ferhat ile Aslı boşanacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk'ta bu akşam yaşanacaklar...

SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ferhat, Aslı’ya boşanmak istediğini söyleyemezken Aslı, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünün farkındadır.

Abidin, Gülsüm’le evlenmeye karar verir. Necdet bebeği ve Gülsüm’ü korumak için Ferhat’ı ve tüm ailesini karşısına almaya hazır olan Abidin bunu sadece onları korumak için mi yapıyor? Ferhat, namlunun ucundaki Abidin’in kardeşiyle evlenmesine izin verecek mi?