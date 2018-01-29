Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölümde Aslı Ferhat'ı bırakmamaya kararlı!

Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve oldukça heyecan yarattı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta Ferhat, Aslı'yı kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da bunu başaramıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk'ın bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'de Pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. İşte Siyah Beyaz Aşk fragman ve özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?

Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi?

Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?