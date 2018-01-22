Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölümde Ferhat büyük bir sınav veriyor!

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta yine heyecan dolu olaylar yaşanacak. Siyah Beyaz Aşk dizisinde Yiğit'in hapse girmesi, Ferhat'ın büyük bir sınav vermesine neden olacak.

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın her bölümü ilgiyle izleniyor. Siyah Beyaz Aşk dizisinde iki aşık gittikçe yakınlaşsa da Ferhat, Aslı'dan uzak durmaya çalışır. Peki başarabilecek mi? İşte yaşanacaklar...

SİYAH BEYAZ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?