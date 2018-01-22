Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölümde Ferhat büyük bir sınav veriyor!

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın her bölümü ilgiyle izleniyor. Siyah Beyaz Aşk dizisinde iki aşık gittikçe yakınlaşsa da Ferhat, Aslı'dan uzak durmaya çalışır. Peki başarabilecek mi? İşte yaşanacaklar...
SİYAH BEYAZ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?
İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?
Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verir. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan eder. Ferhat, Aslı’dan uzak durabilecek midir yoksa, bir açıklama isteyen Aslı karşısında susabilecek midir?
SİYAH BEYAZ AŞK 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferhat’ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru’nun Şahin’in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?
Ferhat, Ebru’nun kim olduğunu çözdü ama hapiste… Aslı’yı, Ebru’nun elinden kim kurtaracak? Ferhat, Yiğit’i kurtarmak için uğraşırken, içerde yeni edindiği dostu Azad ise ona sürpriz bir son hazırlıyor.