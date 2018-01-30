30 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
12°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.586 -0.21 EURO 4,6840 -0.09
USD 3,7900 0.14 ALTIN 162,860 -0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

30 Ocak 2018 Salı - 9:52 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 9:52

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümde neler yaşandı? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Dün akşam izlenen Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat ile Aslı arasında neler yaşandı? Yeni fragman yayınlandı mı? İşte cevapları...


Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümüyle dün akşam izleyenleri ekrana kilitledi. Yeni bölümü merak konusu olan Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte Kanal D'nin fenomeni Siyah Beyaz Aşk dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

SİYAH BEYAZ AŞK 15. SON BÖLÜM İZLE

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?
 
Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi?
 
Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?

ETİKETLER

siyah beyaz aşk siyah beyaz aşk fragman siyah beyaz aşk yeni bölüm siyah beyaz aşk son bölüm siyah beyaz aşk yeni bölüm fragmanı siyah beyaz aşk 15 bölüm siyah beyaz aşk 16 bölüm fragmanı siyah beyaz aşk son bölüm izle
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.