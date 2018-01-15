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Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölümde Ferhat tutuklanıyor!

15 Ocak 2018 Pazartesi - 7:02 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 7:02

Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı heyecanlandırdı. Bu akşam ekrana gelecek olan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat hapse giriyor, peki Aslı'ya ne olacak? İşte sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta yaşanacaklar...


Siyah Beyaz Aşk her Pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Kısa zamanda fenomen hale gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi konusu ve oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Siyah Beyaz Aşk'ın bu akşamki bölümünde Aslı'nın hayatı tehlike'de...

SİYAH BEYAZ AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ferhat tutuklanarak cezaevine girerken Aslı’yı, Yiğit’e emanet eder. 

Ferhat’ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru’nun Şahin’in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?
 
Ferhat, Ebru’nun kim olduğunu çözdü ama hapiste… Aslı’yı Ebru’nun elinden kim kurtaracak?
Ferhat, Yiğit’i kurtarmak için uğraşırken, içerde yeni edindiği dostu Azad ise ona sürpriz bir son hazırlıyor.
 
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ
 
İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?
 
Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır.
 
Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.

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