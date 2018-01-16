Siyah Beyaz Aşk 13. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

Siyah Beyaz Aşk 13. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. İzleyicilerin fenomen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta yine heyecanlı olaylar yaşandı. Peki Siyah Beyaz Aşk dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni fragman henüz yayınlanmadı, haberimizde yer alacaktır.
SİYAH BEYAZ AŞK 13. SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
SİYAH BEYAZ AŞK 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferhat tutuklanarak cezaevine girerken Aslı’yı, Yiğit’e emanet eder.
Ferhat’ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru’nun Şahin’in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?
Ferhat, Ebru’nun kim olduğunu çözdü ama hapiste… Aslı’yı Ebru’nun elinden kim kurtaracak?
Ferhat, Yiğit’i kurtarmak için uğraşırken, içerde yeni edindiği dostu Azad ise ona sürpriz bir son hazırlıyor.