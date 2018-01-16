Siyah Beyaz Aşk 13. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

SİYAH BEYAZ AŞK 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferhat tutuklanarak cezaevine girerken Aslı’yı, Yiğit’e emanet eder.

Ferhat’ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru’nun Şahin’in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?