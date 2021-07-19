İstanbul ve Kocaeli'nde görülen ve sarı humma, zika ve Batı Nil virüsü enfeksiyonu gibi çok sayıda hastalığı taşıyabilen Asya Kaplan Sivrisineğinden pek çok kişi etkilendi. Hastanelerin acil servislerine başvurular arttı. Son yıllarda yayılım alanlarının genişlemesiyle birlikte insanları da hedef almaya başladılar. Ayrıca yapay çevrelere de yumurtlayabiliyorlar, bu da onların yayılımını hızlandırıyor. Bu tür insanlarda aşırı alerjik reaksiyonlara ve ısırdığı bölgede aşırı kaşıntı ve ödem gibi şikayetlere neden oluyor. Peki, Sivrisinek sokmasına ne iyi gelir? Asya Kaplan Sivrisineği ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırırsa ne yapmak gerekir? İşte merak edilenler...

Karadeniz ve Marmara 'da görülen ve artık yerleşik bir tür olarak tanımlanan Asya Kaplan Sivrisineği, kıyı bölgelerinde yaşayan insanları tehdit etmeye devam ediyor. Sarı humma, zika ve Batı Nil virüsü enfeksiyonu açısından risk barındıran Asya Kaplan Sivrisineği ısırmaları nedeniyle hastanelere başvurular arttı. Peki, Sivrisinek sokmasına ne iyi gelir? Asya Kaplan Sivrisineği ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırırsa ne yapmak gerekir? İşte merak edilenler...

Normal sivrisinek ısırdıktan hemen sonra, yuvarlak ve kabarık bir yumru oluştuğunu fark edebilirsiniz. Bu sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak, Asya Kaplan Sivrisineği aşırı alerjik reaksiyonlara ve ısırdığı bölgede aşırı kaşıntı ve ödem gibi şikayetlere neden oluyor.

Bozulmuş bir bağışıklık sisteminiz varsa, büyük bir şişlik ve kızarıklık veya büyük şişkinlik gibi şiddetli bir reaksiyon yaşayabilirsiniz. Sivrisinek ısırmalarında çocuklar genellikle yetişkinlerden daha fazla etkileniyor.

SİVRİSİNEK KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırıkları 1-2 gün içerisinde geçme eğilimindedir. Bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir. Sivrisinek kaşıntılarında, eczanelerde satılan ve cilt yüzeyine uygulanan topikal anti-histaminik kremler, kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir. Kaşıntıyı ve enflamasyonu azaltmak amacıyla sivrisinek ısırılan yere buz da uygulanabilir. Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır. Bunun nedeni kaşımanın ciltte oluşan enflamasyonu artırmasıdır. Ayrıca çok kaşıma sonucunda cilt üzerinde tahriş olup kanama gerçekleşebilir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle, özellikle sivrisinek bir çocuğu ısırdıysa, tırnaklarının kesik olduğundan emin olmak ve kaşımaması için tembihlemek gerekmektedir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırıldığında yapacağınız ilk iş, sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkmaktır. Sivrisinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra, evde bulunan malzemelerden doğal çözümler üretilebilirsiniz.

ALKOL

Özellikle izopropil ya da etanol türü alkol ler, buharlaşırken yarattığı serinletici etki sayesinde sivrisinek kaşıntısını geçirir. Alkol aynı zamanda dezenfektan işlevi görmektedir. Evde bulundurduğunuz lavanta kolonyası hem içerdiği etanol ile sivrisinek kaşıntısını alacak hem de lavanta kokusu ile sivrisineklerin en azından koku uçana kadar yaklaşmasını engelleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir unsur, alkolun fazla sürülmesinin cildi tahriş edebileceğidir.

ÇAY POŞETLERİ

Siyah ve yeşil çay poşetleri şişmeyi geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız, soğutucu etkiden de yararlanabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe veranın anti-enflamatuvar etkisi yüzünden kullanım alanı çok geniştir. Evinizde bulundurduğunuz aloe vera bitkisinin yaprağının içerisinde bulunan jeli, ısırılan yerin üzerine sürebilirsiniz.

SEYRELTİLMİŞ, KIYILMIŞ SARIMSAK

Sarımsağın yara iyileştirici ve antiviral özelliği uzun süredir bilinmektedir. Fakat sarımsak cilde doğrudan uygulandığında, cildi irrite edip daha fazla enflamasyona yol açabilir. Bu nedenle kıyılmış sarımsağı hindistan cevizi yağı gibi hafif bir yağ ile seyreltip ısırılan yere uygulayabilirsiniz.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, böcek ısırıklarını, alerjik reaksiyonları, su çiçeği ve kuru cildi yatıştırmaya yardımcı olan özelliklere sahiptir. İnce yulaf ezmesine biraz su ekleyip maske haline gelen karışımı etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. 15 dakika sonra ılık suyla yıkadıktan sonra bir kremle nemlendirebilirsiniz. Bu karışıma antibakteriyel etkisi nedeniyle bal da eklenebilir. Bal daha fazla sivrisinek çekebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

FESLEĞEN

Cildi fesleğen ile ovmak sivrisinek ısırığına karşı yapılabilecek başka bir doğal uygulamadır. Fesleğen kaşıntılı cildi rahatlatabilecek kimyasal bileşiklere sahiptir. Fesleğen yağını losyon olarak uygulayabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Kendi karışımınızı yapmak için, 2 bardak su ve yaklaşık 15 gram kuru fesleğen yaprağı kaynatın. Karışım soğuduktan sonra, karışıma batırdığınız pamuğu etkilenen bölgeye sürün. Daha acil bir tedavi için taze fesleğen yaprağı doğrayın ve cildinize sürün.

BU ÜRÜNLERİ KULLANIRKEN ÇOK DİKKAT EDİN!

Birçok yerde sivrisinek ısırığına diş macunu, karbonat, elma sirkesi ve limon suyunun iyi geldiği belirtilmektedir. Fakat bu ürünler özellikle hassas ciltleri çok çabuk kurutabilir, hatta cilt kızarıklığını artırabilir. Bu nedenle bu ürünleri kullanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir.