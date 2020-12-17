Şivlilik ne zaman? Şivlilik nedir? Regaib Kandili ne zaman?

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor. Peki, Şivlilik nedir? Regaib Kandili ne zaman? Şivlilik ne zaman? İşte Şivlilik geleneği ile ilgili merak edilenler

Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan Şivlilik geleneği merak ediliyor. Konya 'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandil i'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği 2021 yılında, şubat ayına denk geliyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN? REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, bu yıl 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecek. Dolayısı ile şivlilik de 17 Şubat 2021 Çarşamba akşamına denk geliyor.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime gore üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan Şivlilik geleneği; bir gece önce meşalelerin yakılmasıyla yapılan fener alayı şenlikleri ile başlar. Bu gelenek Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim’den (1566-1574) itibaren sürdürülmektedir. Bu gelenek Konya ve çevresinde halen sürdürülmektedir. Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek” diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar. Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.