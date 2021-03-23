Sivilcenin çıktığı yere dikkat! Hastalık belirtisi olabilir!

Akneyi genellikle ergenlik yılların yaşanan hormonal değişimlerin bir işareti olarak görürüz. Ancak yetişkinlikte de sivilce problemleri görülebiliyor. Sivilce sorunu sıklıkla ergenlik ile beraber görülmekle birlikte çocuklar ve yetişkinler arasında yaygın olarak görülen cilt sorunlarından biri. Özellikle yetişkinlerde tekrar eden sivilceler bir hastalığın işareti olabilir. Bilim insanlarına göre yüz haritasında sivilcenin nerde yer aldığına göre, sivilcenin hangi hastalığın işareti olabileceğini bilmek mümkün. Peki, Sivilcenin (akne) yeri hangi hastalığın habercisi? İşte sivilce (akne) ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Sivilce problemi, genç, çocuk veya yetişkin pek çok kişinin yaşadığı cilt problemlerinden biri. Ancak özellikle yetişkinlerde çıkan sivilciler bazı hastalıkların habercisi olabilir. Hangi tür akne yaşadığınızı belirlemek, başarılı bir tedavinin anahtarıdır. Peki, Sivilcenin (akne) yeri hastalıklar ile ilgili bilgi verir mi? Sivilcenin (akne) yeri hangi hastalığın habercisi? İşte detaylar...

Saç içinde neden sivilce (akne) çıkar?

Kafa derisindeki akne veya kafa derisi foliküliti, saç çizginiz boyunca en yaygın olanıdır. Bu durum küçük ve kaşıntılı sivilcelere neden olabilir. Bazen bu sivilceler de ağrır ve kabuklanır. Sivilce, gözenekler veya kıl folikülleri tıkandığında ortaya çıkar. Bu, ölü cilt hücreleri, cildi nemlendiren (sebum) doğal olarak oluşan yağ ve bakterilerin gözeneklere girmesi durumunda ortaya çıkabilir. Hücreler gözenekten çıkamaz, bu da çeşitli formlarda akne ile sonuçlanır. Daha şiddetli akne formları daha fazla bakteri içerir.

Saç çizginiz boyunca düzenli olarak kendinizi sivilce ile buluyorsanız, yapılacak en iyi şey, yüzünüzü yıkamak veya iyi bir temizleyici kullanmaktır. Ayrıca yağ içeren şampuanlardan da uzak durmalısınız.

Yanaklarda sivilcenin nedenleri

Yanaklarda sıklıkla sivilce problemi yaşıyorsanız bu telefon ya da yastık kılıfları nedeniyle olabilir. Elleri yıkamak önemlidir özellikle de tuvalet sonrası ve toplu taşıma sonrasında. Muhtemelen telefonunuzda da E. coli ve diğer bakterilerin izleri var. Koli basili olarak bilinen Escherichia coli, memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Normalde bağırsakta yaşadığı için, E. coli 'nin çevresel sularda varlığı dışkı kirlenmesinin bir belirtisidir. Ve telefonunuzu yüzünüze her tuttuğunuzda, bu bakterileri cildinize yayarak potansiyel olarak daha fazla akneye neden oluyorsunuz. Yüzlerinizin bir tarafındaki kalıcı akne, kirli telefonlar, yastık kılıfları ve yüzünüze dokunmak gibi diğer alışkanlıklardan kaynaklanır.

Akıllı telefonunuzu düzenli olarak dezenfektan bir bezle temizlemek, zararları en aza indirmeye yardımcı olabilir. İş için sık sık telefondaysanız, bir Bluetooth kulaklık satın almayı düşünün. Yastık kılıflarınızı en az haftada bir kez değiştirin.

- Her kullanımdan önce akıllı telefonunuzu silin

- Telefonunuzu yanınızda banyoya ve tuvalete götürmeyin.

- Yastık kılıfınızı en az haftada bir kez değiştirin.

Çenede sivilce hangi hastalığın habercisi?

Çenede sivilce genellikle hormonlardaki dalgalanmalardan kaynaklanır Uzmanlara göre endokrin sisteminizde bir bozulma olduğu anlamına gelir. Genellikle yağ bezlerini aşırı uyaran ve gözenekleri tıkayan aşırı androjen seviyelerinin bir sonucudur. Hormon seviyeleri adet döngüsü sırasında (adetinizden bir hafta önce) değişkenlik gösterebilir. Bu değişime bağlı olarak çene ve çevresinde sivilce yani akne oluşumu görülür. Hormon dengesizliğinin bir başka sebebi de beslenme alışkanlıklarıdır. Bazı araştırmalar da bağırsak sağlığının akne oluşumunu etkilediğini savunuyor. Özellikle yüksek karbonhidratlı yiyecekler veya ilave hormonlar içeren besinler tüketiyorsanız. Beslenme şeklinize bir göz atın ve şekerler, beyaz ekmek, işlenmiş gıdalar ve süt ürünlerini kesmenin aknenin azalmasına yardımcı olup olmayacağını görün. Dermatoloğunuz ayrıca inatçı akne ile mücadeleye yardımcı olacak bir strateji oluşturmaya ve özel bir tedavi yöntemi uygulamanıza yardımcı olabilir.

- Daha az işlenmiş gıdalar veya süt ürünleri tüketin.

- Gıda markalarını araştırın ve gıdalarına hormon ekleyip eklemediklerini kontrol edin.

- Mutlaka bir uzmandan yardım alın.

Alında ve burunda sivilce neden olur?

Özellikle T bölgesi sivilce sorunu yaşıyorsanız bunun en önemli nedenlerinden biri strestir. Yapılan çalışmalar, yorgun uyananların da akne geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Alın ve burunda sivilce fark ederseniz, yatmadan önce meditasyon yapmayı veya uyumadan önce temizleyin ve diğer hijyenik uygulamaları deneyin. Müzik dinlemek veya egzersiz yapmak (bir dakika bile olsa) stresi azaltmak için uygulanan doğal yollardandır. Kesinlikle alnınızdaki sivilcelerle oynamayın.