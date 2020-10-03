Sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek

"Azerbaycan için de tek yol ya istiklal ya ölümdür"

Öngel sözlerine şöyle devam etti: “Kapı arkasında, bebek katillerinin yaptıklarına göz yumup, sırtını sıvazlayan güçler, bugün, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, kendi topraklarını, işgalden temizleme harekatını durdurabilmek için, ateşkes çağrıları yapıyorlar. Bu güçler, Azerbaycan torakları işgal edilirken neredeydi. Hocalı'da, bebekler katledilirken neredeydi. 29 yıldır vatan hasreti çeken yüzbinler haykırırken neredeydi. Gün, adaletin yeniden sağlanması günüdür. Gün bir kez daha aynı acılar çekilmesin diye temizlik yapma günüdür. Tam 29 yıldır sabreden Azerbaycan'ın hakkını geri alma günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe'den baktığında, İzmir istikametine doğru kaçan yunan birlikleri için ne hissediyor, ne planlıyorsa, bugün Azerbaycanlı komutanları da, Ermeni çetelerine bakıp aynı duyguyu yaşamaktadır. O zaman, Azerbaycan için de tek yol ya istiklal ya ölümdür”.

‘Türk milleti için de, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyen Öngel, “O satıh, başta Azerbaycan toprakları olmak üzere, bütün Türkistan topraklarıdır. Arpaçay-Akyaka Dernekler Platformu ve KAİ Federasyonu olarak, 29 yıldır, işgal altında olan Karabağ'ın, Azerbaycan topraklarına yeniden ilhakı mücadelesine, her türlü desteği vereceğimizi ilan ediyoruz” açıklamalarında bulundu.